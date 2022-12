Na mejnem prehodu Sočerga ustavili krivolovca

Koper, 21. decembra - Policisti so v torek na mejnem prehodu Sočerga ustavili 67-letnega Italijana, ki je imel v vozilu skrito razstavljeno lovsko puško dvocevko in 72 šibrnih nabojev. Ugotovili so, da gre za krivolovca, s preverjanjem pri italijanskih varnostnih organih pa tudi, da mu je na območju Italije izdana prepoved lova in posesti strelnega orožja, so sporočili.