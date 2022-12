Tischlerjeva nagrada Milki Kriegl

Celovec, 22. decembra - Prejemnica 44. Tischlerjeve nagrade je Milka Kriegl. Nagrado bo prejela za skrb za slovensko ziljsko narečje in nošo, ohranjanje domačih šeg in navad ter ljubeč odnos do tipične ziljske gradbene in stanovanjske arhitekture, sta po poročanju tednika Novice sporočila NSKS in KKZ. Podelitev naj bi bila 24. januarja 2023.