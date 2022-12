V Mariboru ponoči zagorelo na industrijskem objektu na Preradovičevi

Maribor, 21. decembra - Okoli 3.30 je prišlo do večjega požara na industrijskem objektu na Preradovičevi ulici v Mariboru, ki so ga mariborski poklicni gasilci s pomočjo prostovoljnih gasilcev iz Maribora, Studencev, Kamnice, Radvanja, Razvanja in Pobrežja uspeli omejiti, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Nastala je večja škoda na objektih različnih podjetij.