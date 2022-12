Kopitar s podajo pomagal Los Angelesu do zmage

Los Angeles, 21. decembra - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s podajo pri prvem golu pomagal Los Angeles Kings do zmage s 4:1 proti Anaheim Ducks v severnoameriški ligi NHL. Kralji so z 41 osvojenimi točkami četrti v zahodni konferenci, medtem ko njihovi divizijski tekmeci ostajajo pri dnu na 15.