Mediji: Zelenski danes na obisk v Washington

Washington, 21. decembra - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes obiskal Belo hišo in ameriški kongres, poročajo številni ameriški mediji, od televizij, kot je CNN, do tiskovnih agencij, kot je AP. Ni pa še jasno, ali bo svoj prvi obisk tujine, odkar je Rusija februarja napadla njegovo državo, izkoristil tudi za odhod do sedeža ZN v New Yorku.