Slovenija doslej sprejela več kot sto repatriiranih iz Venezuele

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 26. decembra - V Slovenijo se je od leta 2019 iz Venezuele priselilo 107 oseb slovenskega rodu in njihovih družinskih članov. So različno stari in večinoma izobraženi, jih pa večina ob prihodu ne zna slovensko. Da se lažje postavijo na svoje noge, skrbi Slovenska Karitas. Med drugim jim pomagajo iskati stanovanje in premagovati jezikovne ovire.