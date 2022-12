Newyorške borze končale v zelenem

New York, 20. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so kljub temu zaskrbljeni zaradi sezone dobičkov v tekočem četrtletju in zimske praznične nakupovalne sezone, naraščajoči donosi obveznic pa so po nepričakovani spremembi denarne politike japonske centralne banke še povečali pritisk.