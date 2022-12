Pirej, 20. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so končale evropsko sezono. Izgubile so tudi povratno tekmo šestnajstine finala pokala Cev proti grškemu Olympiacosu. V Kamniku prejšnji teden so bile tekmice boljše s 3:1, tokrat pa so zmagale s 3:0 (21, 20, 16).