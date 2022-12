Slovenski jezuiti: Stojimo na strani žrtev zlorab

Ljubljana, 21. decembra - Slovenski jezuiti so se na zadnja razkritja o zlorabah, ki naj bi jih zagrešil jezuit, pater Marko Rupnik, odzvali "z žalostjo in bolečino". "Stojimo na strani žrtev zlorab in si prizadevamo ustvariti kulturo varnosti in zavezanosti najvišjim standardom v našem poslanstvu," so zapisali na spletni strani. Pozvali so tudi k prijavi zlorab.