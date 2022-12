Božiček s pomočniki v Peruju presenetil preprodajalce mamil

Lima, 21. decembra - Tolpa preprodajalcev mamil v Peruju je doživela neprijetno presenečenje, ko so božiček in razposajena skupina škratov vdrli v njihovo hišo, jih vklenili in zasegli prepovedano blago. Šlo je za policijsko akcijo, v kateri so se agenti zamaskirali v duhu božička, da bi presenetili preprodajalce.