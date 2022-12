Med priseljenimi slovenskimi državljani lani več terciarno izobraženih kot med odseljenimi

Ljubljana, 26. decembra - Med slovenskimi državljani, starimi od 25 do 64 let, ki so se v Slovenijo priselili lani, jih je imelo terciarno izobrazbo 42 odstotkov, med odseljenimi pa 39 odstotkov. V letu 2021 se je v našo državo priselilo 139 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 132, navaja državni statistični urad.