Goriška kulturna zadruga Maja letos obeležila 30 let delovanja

Gorica, 20. decembra - Goriška kulturna zadruga Maja, ki velja za desno roko pri vsestranskem delovanju Kulturnega doma v Gorici, je letos dopolnila 30 let delovanja. Obletnico so danes obeležili v mali dvorani omenjenega doma, kjer so tudi odprli dokumentarno razstavo Brata Rusjan - Pionirja letenja, ki sodi v okvir projekta Čedermaci današnjega časa.

Predsednik zadruge Maja Igor Komel je v uvodnem govoru orisal delovanje zadruge, tako na kulturnem kot tudi športnem in solidarnostnem področju, ter njene izzive za prihodnost.

Kulturna zadruga Maja je bila v celotnem dosedanjem obdobju po besedah Komela aktivna tako na kulturnem kot športno-rekreacijskem področju. V prvih letih je bila pobudnica pri izdajanju kulturne revije Pretoki, nato pa je izpeljala tudi marsikatero drugo kulturno-rekreacijsko pobudo.

Pri tem gre še posebej izpostaviti zamisel o čezmejnem glasbenem festivalu Across the border - od 1997 je bilo izvedenih okoli 400 koncertov, ter mirovno pobudo Sonce miru, ki poteka od leta 1995.

V zadnjem desetletju je bila zadruga pobudnik tudi številnih kulturnih projektov, kot so Preko-4-Oltre, Go Gospel, Leonardo brez meja, Čedermaci današnjega časa, Odkrivajmo talent, Kras - Ne pozabimo '18 in Koncerti v parku ter številnih likovnih razstav in zabavno-rekreacijskih večerov, ki jih je prirejala v sodelovanju z raznimi slovenskimi organizacijami na Goriškem.

Vzpostavila je tudi plodno sodelovanje administrativno-tehnične narave z Univerzo v Novi Gorici, kulturno čezmejno sodelovanje z novogoriškim Kulturnim domom, teatrom SNG v Novi Gorici, Galerijo Artes, pa tudi kulturne vezi s takratnim vodstvom Pokrajine Gorica, z občinami Gorica, Nova Gorica, Ljubljana, Krmin, Koprivno, Sovodnje ob Soči, Doberdob (center Gradina), Aiello del Friuli, Oglej, Muš, Ronke, z Lego Coop iz Vidma in vsedržavno zvezo zadrugo Coop Alleanza 3.0 iz Reggia Emilije. Plodno sodelovanje je vzpostavila tudi s slovenskimi organizacijami na avstrijskem Koroškem in v Porabju kot tudi s kulturnimi organizacijami s Češke, Hrvaške in BiH.

Tehnične storitve je Maja širila ne le v goriškem prostoru, ampak v celotni deželi in tudi v drugih krajih severne Italije, v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem. Glavnina njenega dela pa je vezana na dejavnost v Kulturnem domu v Gorici oziroma v okviru kulturnih in drugih družbenih in društvenih dejavnosti slovenske narodnostne skupnosti v Italiji.

V dosedanjem 30-letnem obdobju je zadruga zaposlovala skupno preko 20 članov, ob sebi pa je zbrala približno 150 zunanjih in rednih sodelavcev.

Kulturna zadruga Maja je bila ustanovljena 15. oktobra 1992 in je bila prvi tovrsten odgovor na kulturni izziv v okviru slovenske narodne skupnosti na Goriškem. Novoustanovljena zadruga je imela namen, da se tudi preko zadružniškega pristopa vključi v razvejan svet kulturnega delovanja in hkrati zagotovi svojim članom primerno profesionalnost, tako na področju razvijanja kulturnih dejavnosti kot tudi pri organiziranju in servisiranju raznolikih tehničnem potreb na področju kulture, je še povedal Komel.

Zadruga je dobila ime po pogovorni narečni frazi Ma - ja, naredimo še to.