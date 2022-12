Tominova bo generalna sekretarka RKS tudi v naslednjem mandatu

Ig, 20. decembra - Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije (RKS) Cvetka Tomin bo na tem mestu ostala tudi v naslednjem štiriletnem mandatu. Potrdili so jo na letnem zboru članov RKS, ki je v ponedeljek potekal na Igu. Prav tako so sprejeli strategijo 2030, so sporočili z RKS.