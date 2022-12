Krka ljubljanski porodnišnici podarila dva inkubatorja za nedonošenčke

Ljubljana, 20. decembra - Novomeška farmacevtska družba Krka je enoti intenzivne nege in terapije v ljubljanski porodnišnici podarila dva inkubatorja za nedonošenčke, potem ko so jim v preteklih letih donirali že tri. Dobrih 100.000 evrov visoka donacija bo olajšala delo zaposlenim in zagotavljala še bolj varno oskrbo najbolj nezrelih in najhuje bolnih novorojenčkov.