Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 20. decembra - Ponoči bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od -5 do 0, drugod od 1 do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na vzhodu in ponekod na severu delno jasno, a po nižinah predvsem dopoldne marsikje megleno. Drugod bo večinoma oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na severu okoli 3 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno oblačno, več jasnine bo predvsem popoldne ponekod v severni in vzhodni Sloveniji. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo in večjim delom Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi nad zahodno Evropo, Baltikom in Skandinavijo. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in nekoliko bolj vlažen zrak, pri tleh pa je še ujeta plitva plast hladnejšega zraka.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo v krajih vzhodno od nas delno jasno, a po nižinah dopoldne marsikje megleno. Drugod bo pretežno oblačno, v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo.