Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 20. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zdrsnil za 0,14 odstotka na 1058,50 točke. Največji padec v prvi kotaciji so zabeležile Krkine delnice, največjo rast pa delnice Luke Koper. Vlagatelji so opravili za 1,45 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke in NLB. Slednje so ostale na izhodišču.