Ministrstvo ostaja nenaklonjeno izvzemu hitre ceste med Škofijami in Izolo iz vinjetnega sistema

Ljubljana, 24. decembra - Ministrstvo za infrastrukturo ostaja nenaklonjeno izvzemu hitre ceste od Škofij do Izole iz vinjetnega sistema. Minister Bojan Kumer je v odgovoru na pobudo poslanke Meire Hot (SD) ocenil, da bi to povzročilo neenakopravnost in vodilo v razpad enotnega sistema, saj bi se podobne zahteve pojavile še v drugih krajih.