Dobiček bank v 10 mesecih višji za osem odstotkov

Ljubljana, 20. decembra - Dobiček bank pred obdavčitvijo je v prvih 10 mesecih letos dosegel 433,3 milijona evrov in je bil v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višji za 7,7 odstotka. K temu je ob večjem dohodku pomembno prispevalo nizko oblikovanje oslabitev in rezervacij. Donosnost na kapital je ostala razmeroma visoka in primerljiva z zadnjimi leti.