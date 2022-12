V Švicariji otvoritev razstave Naravna vera

Ljubljana, 21. decembra - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) Švicarija bo od danes do konca februarja na ogled skupinska razstava Naravna vera, ki predstavlja umetniška dela in prostorske postavitve, ki jim je skupno to, da naravo in človeka povezujejo v dinamično ravnovesje. Na otvoritvi bo Irena Tomažin izvedla performans Korenine glasu # odmev.