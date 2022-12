Greenpeace Slovenija: Globalni dogovor o biotski raznovrstnosti le začetek prizadevanj

Montreal/Ljubljana, 20. decembra - Globalni dogovor za zaščito svetovnih vrst in ekosistemov, ki so ga v ponedeljek podpisale države pogodbenice konvencije o biološki raznovrstnosti, je le začetek prizadevanj, potrebnih za zaustavitev njihovega množičnega izumrtja, so prepričani v organizaciji Greenpeace. Po njihovi oceni bo namreč za uresničitev dogovora potrebnega še veliko dela.