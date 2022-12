V celjski občini konstituiran novi mestni svet

Celje, 20. decembra - V celjski občini so se na ustanovni seji sestali člani novega 33-članskega celjskega mestnega sveta. Novi celjski župan Matija Kovač, ki je na letošnjih lokalnih volitvah premagal dolgoletnega župana Bojana Šrota, se je ob tem zahvalil volivcem za izkazano zaupanje in postregel s podatkom, da je v mestnem svetu 12 novih in 21 starih svetnikov.