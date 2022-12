Sredstva od prodaje lenarškega kabelskega sistema v roke gasilcev in občine

Lenart, 20. decembra - Društvo za razvoj KATV Lenart je danes s tamkajšnji prostovoljnim gasilskim društvom in občino Lenart podpisalo donatorski pogodbi, s katerima jima bo podarilo 280.000 evrov, prejetih ob prodaji občinskega Kabelsko razdelilnega sistema (KRS), ki so ga prodali podjetju Telemach. Gasilci bodo denar porabili za opremo in vzdrževanje gasilskega doma.