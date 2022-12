SBC napoveduje pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini

Ljubljana, 20. decembra - V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) poslance pozivajo, naj podprejo pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini, ki jo pripravljajo. Prepričani so, da so spremembe v določenih delih neskladne z načelom enakosti pred zakonom, deloma pa pretirano posegajo v pravico do zasebne lastnine. Podrobnosti o pobudi sicer niso navedli.