Vrhovno sodišče prejelo eno pritožbo na poročilo DVK o izidu novembrskih referendumov

Ljubljana, 20. decembra - Na vrhovnem sodišču so do izteka roka v ponedeljek ob polnoči prejeli eno pritožbo na poročila Državne volilne komisije (DVK) glede izidov novembrskih referendumov o zakonih o RTVS, o vladi in o dolgotrajni oskrbi, so za STA sporočili s sodišča. Pritožba, ki so jo vložili Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS), se nanaša na vse tri referendume.