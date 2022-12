Notranje ministrstvo bo imelo za programe migracij, notranje varnosti in upravljanja meja na voljo 227 milijonov evrov

Ljubljana, 20. decembra - Evropska komisija je potrdila vse tri programe ministrstva za notranje zadeve, ki se nanašajo na področja azila, migracij in vključevanja, na področje notranje varnosti in področje upravljanja meja. Programi so predvideni za obdobje 2021-2027, v njem pa bo notranje ministrstvo imelo na voljo skupno 227 milijonov evrov, so sporočili.