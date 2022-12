Umrl Terry Hall, pevec ska skupine The Specials

London, 20. decembra - Po krajši bolezni je umrl Terry Hall, pevec britanske ska skupine The Specials. Star je bil 63 let, so v ponedeljek sporočili preostali člani skupine. Hall je zaslovel v 70. letih prejšnjega stoletja kot pevec družbeno ozaveščene skupine 2 Tone, ki je bila ustanovljena z večrasnim in protirasističnim ciljem.