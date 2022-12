Zaživel projekt odprtega spletnega izobraževanja mladih o energetskem prehodu

Ljubljana/Mozirje, 20. decembra - Z današnjim dnem so na spletu zaživele brezplačno dostopne izobraževalne vsebine o energetskem prehodu, ki so del širšega sklopa digitalnih aktivnosti krepitve energetsko-podnebne pismenosti med mladimi in drugimi zainteresiranimi državljani. Po besedah snovalcev projekta se v prvih objavah lotevajo izziva oskrbe slovenske industrije z energijo.