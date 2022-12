V tednu praznične dobrodelnosti zbrali več kot 100.000 evrov

Ljubljana, 20. decembra - Na Televiziji Slovenija so med 12. in 18. decembrom pripravili teden praznične dobrodelnosti in zbrali 102.355 evrov. Sredstva bodo namenjena zdravstvenim pripomočkom, vadbam ali kritju osnovnih stroškov socialno ogroženih otrok in socialno-humanitarnim projektom kampanje Eno srce, ki jo organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije.