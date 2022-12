Na Otoku predstavili bankovce s podobo kralja Karla III.

London, 20. decembra - Britanska centralna banka je predstavila bankovce s podobo novega kralja Karla III., ki jih bodo v obtok poslali v prvi polovici prihodnjega leta. Edina sprememba na bankovcih v vrednosti pet, 10, 20 in 50 funtov bo kraljeva podoba, so sporočili z banke in dodali, da bodo še naprej veljavni tudi tisti s podobo kraljice Elizabete II.