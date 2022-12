NLB Skupina s polmilijonsko donacijo različnim društvom in organizacijam

Ljubljana, 20. decembra - V NLB Skupini so se pred prazniki odločili različna društva in humanitarne organizacije razveseliti z donacijami v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Zaposleni so z glasovanjem izbrali prejemnike, v Sloveniji so to Junaki 3. nadstropja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Živalski vrt in Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.