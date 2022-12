Med prazničnim okrasjem v sodobnosti solarne luči, v preteklosti orehi in jabolka

piše Polona Šega

Ljubljana, 21. decembra - Okraševanje v božično-novoletnem času v sodobnosti praktično nima meja in sega od solarnih luči naprej. Pred drugo svetovno vojno pa so bili okraski vsaj na podeželju skromnejši, morda orehi, jabolka in češarki, trakovi iz papirja in domače pecivo. Ponekod so na hišni oltar postavljali smrečico, ki je bila celo brez okrasja, pojasnjujejo etnologi.