Uporabniki mobilnega omrežja v tretjem četrtletju prenesli največ podatkov doslej

Ljubljana, 20. decembra - Število uporabnikov mobilnega omrežja v Sloveniji je v letošnjem tretjem četrtletju preseglo 2.661.000. Iz mobilnih omrežij so opravili manj odhodnih klicev in telefonskega prometa ter poslali manj SMS- in več MMS-sporočil. Prek mobilnega širokopasovnega dostopa so prenesli največ podatkov doslej.