Špansko ustavno sodišče blokiralo spremembe kazenskega zakonika

Madrid, 20. decembra - Špansko ustavno sodišče je v ponedeljek ugodilo zahtevi desne opozicije in začasno zadržalo pravosodno reformo vlade Pedra Sancheza, ki so jo poslanci v spodnjem domu parlamenta že podprli. Vlada je odločitev označila za "izjemno resno", spor glede imenovanja sodnikov in kazenskega zakonika pa bo verjetno še poglobil razkol med vlado in opozicijo.