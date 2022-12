V Krškem razstava Gol, gol, gol je Krškega simbol

Krško, 20. decembra - V Mestnem muzeju Krško bodo ob 100-letnici nogometa v Krškem drevi ob 18. uri odprli priložnostno razstavo Gol, gol, gol je Krškega simbol. Konceptualno zasnovano razstavo so pripravili z namenom vzpostavitve dialoga med kulturo in športom ter z muzeološkimi vzgibi odpiranja javnega prostora kar najširši javnosti, so sporočili iz krškega muzeja.