V Velenju kmalu še druga podzemna zbiralnica odpadkov

Velenje, 25. decembra - Velenjska občina bo začela vzpostavljati še drugo podzemno zbiralnico odpadkov, v prihodnjih letih pa naj bi jih sledilo še 35. Vse bodo vključene v enoten sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov in naj bi prispevale k boljši ureditvi okolja. Vrednost postavitve ene podzemne zbiralnice znaša od 50.000 do 60.000 evrov.