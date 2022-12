V ZDA letos uradno našteli več kot pol milijona brezdomcev

New York, 20. decembra - V ZDA so letos na podlagi zveznih zahtev za pomoč našteli približno 582.000 brezdomcev, kar je podobno kot prejšnja leta, je v ponedeljek sporočilo ameriško ministrstvo za stanovanja in urbani razvoj. Vlada je napovedala okrepljeno pomoč brezdomcem, saj novo zvezno poročilo potrjuje, da njihovo število kljub prizadevanjem lokalnih vlad ne upada.