Ljubljana, 19. decembra - Košarkarice Cinkarne Celje so v tekmi 12. kroga 1. ženske SKL na gostovanju premagale Akson Ilirijo s 83:70 (20:19, 45:36, 65:59). To je bila njihova 11. zmaga v sezoni, s katero so zdaj same na vrhu državnega prvenstva. Ilirija je z zmago manj na drugem mestu.