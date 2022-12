Slovenija pri dogovoru o omejevanju cen plina izpolnila svoje cilje

Bruselj, 19. decembra - Slovenija je zadovoljna z dogovorom o mehanizmu za omejevanje cen zemeljskega plina, saj bo veljal za vse terminske pogodbe do enega leta in za vse regionalne plinske borze, je ob robu zasedanja povedal slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer. To sta bili tudi glavni zahtevi Slovenije v pogajanjih.