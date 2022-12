Evropska komisija predlagala nova pravila za endokrine motilce

Bruselj, 19. decembra - Evropska komisija je danes predlagala revidirano uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij ter nove razrede nevarnosti za endokrine motilce in druge škodljive kemične snovi. S tem si prizadeva za boljšo zaščito ljudi in okolja pred nevarnimi kemikalijami, je sporočila Evropska komisija.