V ljubljanski Drami poklon igralcu Mihi Balohu

Ljubljana, 19. decembra - V SNG Drama Ljubljana so se poklonili filmskemu in gledališkemu igralcu Mihi Balohu, ki je v začetku decembra umrl v 95. letu starosti. Odrski kolegi so se spominjali njegove igralske poti, njegovega ustvarjanja in dosežkov. V ljubljanski Drami je zadnjič nastopil v Kreftovih Kranjskih komedijantih.