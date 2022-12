Vreme: oblačno in megleno

Ljubljana, 19. decembra - Ponoči se bo pooblačilo na Primorskem, drugod bo po nižinah nizka oblačnost ali pa bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek se bo pooblačilo tudi v notranjosti Slovenije, nekaj jasnine bo ostalo v severnih krajih. Po nižinah bo ponekod dolgotrajna megla. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Predvsem v višjih legah bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na vzhodu delno jasno, a po nižinah marsikje megleno. Drugod bo večinoma oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Topleje bo.

V četrtek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad vzhodno in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah z jugozahodnikom doteka toplejši, pri tleh pa še vedno vztraja hladen in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo ob severnem Jadranu. Drugod bo še delno jasno, po nižinah marsikje megleno ali z nizko oblačnostjo.

V torek bo v Alpah precej jasno, drugod precej oblačno, v krajih vzhodneje od nas pa se bo po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost.