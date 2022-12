Posodobitve na dveh streliščih in v Vojašnici Edvarda Peperka vredne 50 milijonov evrov

Ljubljana, 19. decembra - Obrambno ministrstvo izvaja investicije na dveh streliščih in posodablja deset poslopij v Vojašnici Edvarda Peperka, kjer v naslednjem letu načrtuje še gradnjo treh večjih garaž, v katerih bodo nastanjena taktična tovorna vozila in osemkolesni oklepniki. Skupna vrednost infrastrukturnih naložb znaša nekaj manj kot 50 milijonov evrov, so pojasnili.