Fajonova ob koncu leta izpostavila ukrepe na področju gospodarstva, kohezije, pravosodja in mednarodnega ugleda

Ljubljana, 19. decembra - Predsednica SD in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je na novinarski konferenci SD, ki so jo pripravili ob koncu leta, ocenila, da so znotraj vlade naredili veliko pozitivnih premikov. Izpostavila je ukrepe za pomoč gospodarstvu, dosežke pri kohezijskih sredstvih, ukrepe na področju pravosodja in ugled Slovenije v mednarodnem okolju.