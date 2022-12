V Srebrni niti menijo, da skrb za starejše še vedno ni ustrezno udejanjena v praksi

Ljubljana, 19. decembra - Skrb za starejše ni ustrezno udejanjena v praksi, menijo članice izvršnega odbora Združenja za dostojno starost Srebrna nit. Na današnji novinarski konferenci so opozorile na probleme starejših na področju zdravstva in mobilnosti. Skrbi pa jih predvsem kadrovska podhranjenost in nevzdržne razmere v domovih starejših.