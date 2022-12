Na Ljubnem pričakujejo veliko navijačev, skakalke po stopničke

Ljubljana, 19. decembra - Smučarske skakalke imajo po zadnjih tekmah v Titiseeju, kjer so se z Uršo Bogataj prvič to sezono povzpele na zmagovalni oder, do nadaljevanja svetovnega pokala tritedenski premor. Izkoristile ga bodo za trening, pred odhodom v Beljak prihodnji ponedeljek jih čakajo še tridnevne priprave v Planici, upajo pa tudi na trening na Ljubnem.