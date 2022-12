Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so predvsem mesta z napihanim snegom na dovolj strmih pobočjih, kjer so možni posamezni spontani plazovi, predvsem pa se lahko sproži snežni plaz že ob majhni obremenitvi snežne odeje, ki je ob otoplitvi postala nekoliko manj stabilna.

Po ohladitvi v soboto je v gorah zapadlo od 5 do okoli 15 centimetrov snega, meja sneženja se je spustila do nižin. Snežna odeja je do danes ostala mehka, rahla in suha, severovzhodni veter je ob koncu tedna delal zamete na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Danes se je od otoplitvi snežna odeja že nekoliko sesedla ter ojužila predvsem v visokogorju, pod okoli 1500 metrov se bo otoplilo v noči na torek. Veliko je zametov na različno orientiranih pobočjih, vetru izpostavljene lege so precej spihane.

Danes ponoči in v torek se bo najprej pooblačilo na Primorskem, nato se bo v torek oblačnost razširila v notranjost Slovenije. Predvidoma bo vrh oblačnega sloja na nadmorski višini med 1400 in 1900 metrov nadmorske višine. Višje bo na območju Snežnika ter Notranjske, nižje pa proti severu. Proti severovzhodu bo oblačnosti manj, vrh sloja bo večinoma pod okoli 1000 metrov. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Razmeroma toplo bo, a bo zrak nad oblačnostjo suh. Tudi v sredo bo v vzhodnem delu naših gora manj oblačnosti, medtem ko se bo oblačnost na zahodu zgostila in nekoliko dvignila. Rahel dež se bo pojavljal na Notranjskem in Primorskem. Pihal bo zmeren zahodni do jugozahodni veter, ki bo proti večeru slabel in se obrnil v severozahodnik. Še bo precej toplo. V noči na četrtek se bo prehodno pooblačilo in do jutra že zjasnilo, le nižje bo ostala nizka oblačnost, ki bo tudi na Primorskem, kjer bo debelejša. Spet bo pihal jugozahodnik. V visokogorju se bo malce ohladilo, v sredogorju pa ne.

Snežna odeja se bo zaradi otoplitve najprej nekoliko ojužila in labilizirala, a zaradi nizke relativne vlage se ne pričakuje kaj dosti povečane plazovne aktivnosti. S strmih pobočij se bodo lahko sprožili posamezni plazovi slabo sprijetega in nekoliko ojuženega snega. V splošnem pa se bo snežna odeja nekoliko hitreje začela sesedati, snežni kristali v njej pa povezovati. V visokogorju, kjer je največ snega od preteklega konca tedna, s tem pa tudi klož, se bo nevarnost snežnih plazov prehodno povečala in bo znatna, tretje stopnje, do četrtka pa postopno spet zmanjšala. Zaradi suhega zraka se sneg skoraj ne bo talil.