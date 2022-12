Podpisana pogodba za sofinanciranje ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug

Celje, 19. decembra - Mestna občina Celje je z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju ureditve in dograditve ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug. Vrednost projekta je nekaj več kot 2,2 milijona evrov, od tega bo 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev zagotovljenih iz načrta za okrevanje in odpornost.