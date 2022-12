Zapeljal na nasprotno stran in trčil v osebno vozilo

Celje, 19. decembra - Celjski policisti so v nedeljo nekaj čez 17. uro v Tolstem vrhu obravnavali prometno nesrečo z udeležbo treh osebnih vozil, v kateri so se poškodovale štiri osebe, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Nesrečo je povzročil 25-letnik, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v nasproti vozeče vozilo.