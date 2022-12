V Equrni na ogled slovenska slikarska produkcija zadnjih let

Ljubljana, 20. decembra - V Galeriji Equrna zadnji mesec letošnjega leta obeležujejo z malim festivalom sodobnega slovenskega slikarstva. Z razstav in iz ateljejev bodo namreč v galeriji na ogled slike slikark in slikarjev, ki so zaznamovali slikarsko produkcijo zadnjih let. Razstava z naslovom Meantime/Paintings only bo na ogled do 26. januarja 2023.