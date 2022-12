Predlog pokojninske reforme naj bi bil socialnim partnerjem posredovan do sredine leta 2023

Ljubljana, 19. decembra - V okviru načrta za okrevanje in odpornost so predlagane tudi pokojninske spremembe z namenom zagotavljanja primernih pokojnin in preglednosti pokojninskega zavarovanja. Zato bodo predvidoma do sredine leta 2023 kolegiju Ekonomsko-socialnega sveta posredovali predlog sprememb za obravnavo na seji sveta, so za STA navedli na ministrstvu za delo.